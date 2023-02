Lens : deux accidents en cours sur l'A21, une dizaine de personnes impliquées, l'autoroute est fermée

Les pompiers interviennent depuis ce dimanche soir 19h après un accident de la circulation sur l'autoroute A21 dans le sens Aix-Noulette Douai, vers la sortie Lens centre, au point kilométrique 12. L'accident implique plusieurs voitures et plus d'une dizaine de personnes. Il a provoqué un suraccident une centaine de mètres plus loin.

Cinq personnes ont été prises en charge par les pompiers d'Avion, de Lens et de Liévin. Une femme de 72 ans et un homme de 74 ans ont été blessés lors du premier accident. Trois automobilistes, une femme de 53 ans et deux hommes de 52 et 58 ans, ont été blessées également lors du suraccident quelques minutes plus tard.

L'autoroute est coupée le temps de l'intervention

L'autoroute A21 est coupée entre les PR 11+717 et 12+114 (sur 0,5 km) de Aix-Noulette (A26) vers Douchy-les-Mines (A2) (sens est-ouest). Une déviation est mise en place pour tous les véhicules au niveau de la sortie Lens centre.

Le lieu des accidents se trouve à proximité de la friche industrielle de Triféleurope où une rave party s'est déroulée ce week-end, avant l'évacuation du site ce dimanche après-midi de 15h à 16h .