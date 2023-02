Lens : la police évacue la rave party clandestine

C'est la fin d'un long week-end de fête pour les participants, et de bruit pour le voisinage. Dans la nuit de vendredi à samedi, 1 500 à 2 000 personnes avaient investi les 13 hectares de la friche industrielle de Lens pour danser sur le son des basses et de la musique techno. Les autorités, qui condamnent cette fête clandestine organisée dans l'usine désaffectée de Triféleurope, n'avaient jusque là pas procédé à l'évacuation du site, à cause de la dangerosité des lieux .

Mais vers 12h ce dimanche après-midi, selon les riverains, la police qui entourait la zone a procédé à une évacuation du site. "Ça se fait dans le calme, les CRS font sortir les gens mais on ne sent aucune agressivité ni de leur côté ni du côté des participants" explique Julien, qui habite juste à côté. Environ 200 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés sur place dimanche selon la préfecture.

Le préfet du Pas-de-Calais est sur place ce dimanche

Une évacuation souhaitée depuis hier par le sous-préfet de Lens et le préfet du Pas-de-Calais qui expliquaient vouloir attendre que les conditions soient réunies pour ordonner une évacuation sans risque.

Depuis samedi, deux personnes ont été interpellées pour ivresse manifeste, détention d'armes blanches et de stupéfiants, refus d'obtempérer et outrage. Les pompiers sont quant à eux intervenus à six reprises, pour des malaises liés à la consommation d'alcool et de stupéfiants.