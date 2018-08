Lens, France

Une course-poursuite aura mobilisé des dizaines de policiers ce vendredi dans la région lensoise. Au volant, un jeune homme de 19 ans, originaire du Ternois, conduisait sans permis ni assurance. Il a été interpellé après avoir commis de nombreuses infractions routières. Il a été placé en garde à vue au commissariat de Bruay-la-Buissière pour tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique.

Course folle

Tout a commencé à Divion en fin de matinée lorsque le jeune homme de 19 ans a d'abord refusé de s'arrêter à un contrôle de routine. Deux policiers auraient alors été obligés de s'esquiver afin d'éviter la voiture du fuyard. Le conducteur a ensuite entamé sa course folle : feux rouges grillés, rond points à contre-sens, vitesse excessive. L'homme a fini sa course contre un bloc de béton à Lens après avoir percuté un véhicule. La conductrice, légèrement blessée, a été transportée à l’hôpital. Quant à l'homme de 19 ans, il a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Bruay-la-Buissière pour tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il était positif au test de stupéfiants. Il conduisait sans permis et sans assurance.