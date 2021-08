Lepuix : disparition inquiétante d'une femme de 55 ans

Les gendarmes de Giromagny sont à la recherche d'Isabelle Allheily divorcée Gaillard. Cette femme âgée de 55 ans a disparu à Lepuix ce lundi 23 août, entre 11 heures et midi. Elle a quitté son domicile et n'a plus donné de nouvelles depuis. Elle présente des symptômes dépressifs et aurait déjà fui à plusieurs reprises. C'est un mot qu'elle a laissé derrière elle qui a déclenché la mobilisation des gendarmes.

Les enquêteurs ont publié sur les réseaux sociaux un signalement : elle mesure 1 mètre 60, de corpulence forte. Ses cheveux sont longs, châtain-gris. Elle est partie avec sa voiture : une Volkswagen Polo noire immatriculée BH-731-PJ.

Si vous disposez d'informations ou l'avez vue, contactez la gendarmerie au 0 800 001 697 (numéro vert).