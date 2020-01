Léré : 2 blessés légers dans un accident de minibus

Léré, France

Deux jeunes ont été blessés légèrement après la sortie de route d'un minibus à Léré dans le Cher. L'accident s'est produit vers 21h30 vendredi 17 janvier.

Le minibus transportait 9 jeunes âgés de 16 à 18 ans qui revenaient d'un événement sportif ; hormis les 2 blessés transportés aux hôpitaux de Bourges et de Cosnes, les autres vont bien.

Sans que l'on sache encore comment et pourquoi, le véhicule a fait une sortie de route et a fini sur le toit après plusieurs tonneaux. Une enquête de gendarmerie est ouverte pour déterminer les causes de l'accident.