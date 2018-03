Les dix supporters du Losc interpellés jeudi, après l'envahissement du terrain à la fin du match contre Montpellier, ont tous été présentés à un juge, ce vendredi. Ils ne sont plus en garde à vue, et ont été placés sous contrôle judiciaire, avec interdiction de stade. Ils seront jugés le 12 juin.

Lille, France

Interpellés jeudi, après l'envahissement du terrain du Losc à l'issue du match contre Montpellier, dix supporters ont été relâchés, ce vendredi, à l'issue de leur garde à vue. Ils ont été présentés à un juge, et placés sous contrôle judiciaire, selon le Parquet de Lille.

Interdiction de stade

Un contrôle judiciaire qui leur interdit de se rendre dans "toute enceinte sportive où se déroule une manifestation sportive". Cela comprend évidemment le stade Pierre Mauroy, et tous les autres stades de Ligue 1. Avant toute rencontre du Losc, ils devront pointer au commissariat ou à la gendarmerie de leur domicile. Ils ont également interdiction de "paraître au camp d'entraînement du Losc".

Procès le 12 juin

Les dix supporters lillois sont convoqués devant le tribunal correctionnel le 12 juin. Neuf comparaîtront pour "entrée sur une aire de jeux d'une enceinte sportive portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens". Le dixième pour "provocation à la haine ou à la violence lors d'une manifestation sportive". Des délits passibles d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.