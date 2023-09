Les 12 camions des Restos du cœur de la Métropole lilloise inutilisables après des dégradations

Les 12 camions des Restos du cœur de la Métropole lilloise dans le Nord sont totalement inutilisables depuis ce vendredi et des dégradations commises par deux jeunes sur les véhicules. Ils sont utilisés par l'association pour approvisionner ses 53 centres d'aide alimentaire dans la Métropole lilloise et donc à nourrir 40.000 bénéficiaires. Les véhicules étaient garés sur le site du centre de Wattrelos en attendant d'assurer les 22 livraisons prévues ce lundi.

ⓘ Publicité

Ce sont deux jeunes garçons qui sont les auteurs des faits, ils ont entre 16 et 20 ans et ont volontairement tout détruit sur leur passage sans rien voler. Un peu avant 17h, ils réussissent à s'introduire sur le site de Wattrelos et, pendant deux heures, ils s'acharnent pavés à la main. Vitres brisées, pneus crevés, habitacles remplis de mousse d'extincteur, les deux jeunes hommes vont même jusqu'à asperger l'intérieur des véhicules avec du liquide inflammable.

Les auteurs des faits ne se sont même pas cachés, ils ont commis les dégradations à visage découvert, l'un d'eux fixant même une caméra de surveillance pour panser la coupure qu'il venait de se faire avec son couteau. Après avoir mis totalement hors d'usage les 12 camions, les deux garçons ont tenté de s'en prendre aux locaux des Restos. C'est le déclenchement de l'alarme qui les fait alors fuir avant l'arrivée des forces de l'ordre.

Plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts

Pour Thierry Sarrazin, le président des Restos du cœur de la région lilloise, réparer et remplacer toute la flotte de véhicules va être très compliqué. "Nous avons un poids lourd qui est un camion qui a 30 ans, je pense que trouver un pare-brise et des vitres latérales pour un camion qui a 30 ans, c'est un peu mission impossible" estime-t-il. Et cela va aussi avoir des conséquences financières car il faudra probablement remplacer une partie des camions, "je chiffre l'ensemble des dégâts à 300 .000/400 000 euros" précise Thierry Sarrazin. "On a commencé à provisionner un peu d argent pour remplacer nos chambres froides qui commencent à être vétustes (...) on avait prévu de les changer en 2023 ou 2024, une partie de notre tirelire va servir à remplacer les véhicules".