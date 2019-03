Les 14 croix de la chapelle Saint-Aurélien à Limoges ont disparu, la confrérie porte plainte

C'est ce vendredi matin que la confrérie Saint-Aurélien a constaté la disparition du chemin de croix dans la chapelle de la rue de la boucherie à Limoges. Les 14 croix ont été arrachées des murs et emportées. Des croix de bois d'une valeur symbolique et liturgique.

Limoges, France

Une bien triste découverte ce vendredi matin à la Chapelle de la rue de la boucherie à Limoges. Le président de la confrérie Saint-Aurélien Pierre Lamige a constaté que les 14 croix marquant les différentes stations du chemin de croix avaient toutes été arrachées des murs et volées. Des croix qui n'avaient pas de réelle valeur si ce n'est une valeur symbolique et liturgique pour Pierre Lamige. De quoi le mettre en colère "C'est difficilement supportable...surtout en période de carême donc c'est inqualifiable" explique t-il.

La surveillance va certainement être renforcée

La confrérie Saint-Aurélien a aussitôt porté plainte au commissariat de Limoges et pour son président ça ne fait aucun doute : Le vol a été commis en plein jour puisqu'il n'y a pas eu d'effraction et que la chapelle reste ouverte en journée. Et Pierre Lamige l'assure "Nous sommes en train de faire des travaux de restauration dans la chapelle et à l'interieur il va y avoir une vidéo surveillance accrue et je vous garantie qu'on va redoubler de vigilance"

D'autres vols et actes de vandalisme par le passé

Par le passé la statue de notre dame des petits ventres avait aussi été dérobée à la chapelle Saint-Aurélien avant d’être retrouvée deux ans plus tard chez un antiquaire en Belgique, sans parler des bougies et du contenu des troncs qui ont été à plusieurs reprises la cible de voleurs