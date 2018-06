Seize départementales sont en rouge. La Ligue contre la violence routière vient de publier la carte des axes les plus dangereux. 266 personnes ont trouvé la mort sur ces routes de Vaucluse en 10 ans.

Vaucluse, France

La Ligue contre la violence routière a répertorié les axes les plus dangereux qui concentrent près de la moitié des morts. La Ligue se base sur les chiffres de la sécurité routière de 2006 à 2015, et l'on dénombre 266 tués en Vaucluse.

Un mort tous les 600 mètres sur un tronçon de 12 kilomètres

Le 1er juillet, la vitesse sera abaissée à 80 km/h sur les routes à double sens qui n’ont pas de séparateur central, comme un muret ou une glissière. En Vaucluse, la Ligue contre la violence routière a calculé que la moitié des tués sur la route en dix ans ont trouvé la mort sur seulement seize routes. Le record pour un tronçon de 12 km de la départementale 52, la route entre Vacqueyras et Bedarrides : sept tués en dix ans sur cette route, c'est un mort tous les 600 mètres.

La départementale 950 entre Orange et Carpentras comptabilise huit morts sur un secteur de 20 km. Sur la D1 qui monte à Sault par le col des Abeilles, treize morts en 40 km. Sur la route d'Apt, 17 personnes sont mortes dans des accidents de la route. En dix ans, 15 personnes sont mortes sur la route entre Vaison et Carpentras, 14 sur la route entre Cavaillon et Cadenet.

Tous ces chiffres représentent des vies perdues. La Ligue contre la violence routière soutient l’abaissement de la vitesse à 80 km/h au 1er juillet. Ces seize routes dangereuses représentent seulement un quart des routes à double sens mais concentrent plus de la moitié des tués.