Les 2 pêcheurs Allemands retrouvés mort

Les 2 pêcheurs Allemands de 27 et 32 ans disparus jeudi près d'un étang de Gondrexange, à l'Ouest de Sarrebourg, ont été retrouvés morts ce lundi. Leurs corps ont été découverts par les plongeurs de la gendarmerie.

Les 2 pêcheurs de nationalité Allemande avaient disparu jeudi. Ils étaient partis pêcher la carpe dans un grand étang de Gondrexange à l'ouest de Sarrebourg, et n'avaient plus donné signe de vie. Une embarcation et un campement avait été découverts dans le secteur. Après 4 jours de recherche, les plongeurs de la gendarmerie ont donc retrouvé les corps, l'un sur la berge de l'immense étang, l'autre dans l'eau ce lundi.

Les circonstances de la mort des 2 Allemands ne sont pas connues mais la piste accidentelle est privilégiée par les enquêteurs de la compagnie de gendarmerie de Sarrebourg.