Les 21 lycéens du Poitou en voyage à Londres vont bien.

Deux établissements scolaires de l'académie de Poitiers ont des lycéens en voyage scolaire à Londres en ce moment. Tous vont bien et n'étaient pas à proximité des lieux du drame ce mercredi.

5 élèves du lycée professionnel Jean François Caille de Chef Boutonne dans les Deux-Sèvres et 16 élèves du lycée Saint Jacques de Compostelle de Poitiers sont à Londres en voyage scolaire en ce moment. Le rectorat de l'Académie de Poitiers a précisé que tous étaient en bonne santé "personne n'est concerné par l'attaque terroriste qui est survenu dans la capitale londonienne"

Ce sont des élèves de Terminale du lycée deux sévrien qui sont à Londres. Quant au lycée Saint Jacques de Compostelle, il s'agit de lycéens de seconde du groupe option Europe, partis découvrir la capitale britannique, le milieu commercial et des musées. "On a eu l'enseignante au téléphone qui nous a rassuré le groupe n'était pas dans la zone du Parlement " " Chaque enfant avait déjà prévenu ses parents, on a prévenu les familles par mail" explique Isabelle Morin, chargée de communication au lycée. "Maintenant, on va suivre les mesures de sécurité qui vont nous êtres données au fur et à mesure".