Les "24h des contrôles routiers" dans le Puy-de-Dôme pour réduire le nombre d'accidents

Puy-de-Dôme, France

Il y a beaucoup de gendarmes et de policiers sur les routes du Puy-de-Dôme ce week-end du samedi 18 et dimanche 19 mai. Depuis ce samedi 8h et pendant 24 heures, 25 points de contrôles sont assurés dans le département. Une opération "choc" imaginée par la préfecture pour tenter d'enrailler la hausse importante du nombre d'accidents de la route cette année.

17 morts sur les routes du département depuis janvier

Les forces de l'ordre sont postées au bord des routes par petits groupes dans tous les départements. Ils arrêtent les véhicules et contrôlent le permis de conduire, l'assurance, la carte grise, peuvent inspecter la voiture et font également faire aux conducteurs un test d'alcoolémie. "Autant de facteurs qui peuvent réduire le risque d'accident" selon un gendarme sur place.

"Une hausse de 14% des accidents et une hausse de 20% de blessés par rapport à l'année dernière", David Roche sous-préfet de Thiers.

Cette opération inédite a vocation à sensibiliser les conducteurs selon David Roche, le sous-préfet de l'arrondissement de Thiers. "On constate cette année une hausse de 14% des accidents et une hausse de 20% de blessés par rapport à l'année dernière à la même période. Il y a eu 17 tués sur les routes contre 11 l'année dernière. Ce n'est plus possible, il faut sensibiliser les conducteurs pour éviter de nouveaux accidents", explique-t-il.

Un homme arrêté avec des armes dans sa voiture

Les contrôles sont mobiles et bougent en permanence. Déjà de nombreuses infractions ont été sanctionnées. Ces contrôles ont également permis d'arrêter un homme en possession de plusieurs armes (deux tasers et une bombe lacrymogène) dans sa voiture.