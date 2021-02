Les 5 chiffres marquants de la délinquance dans la Manche

Violences conjugales, vols et cambriolages, sécurité routière... Ce vendredi 5 janvier, la préfecture de la Manche, les forces de l'ordre et les parquets des tribunaux de Cherbourg et Coutances ont détaillé le bilan de la sécurité en 2020 dans le département de la Manche.

La Manche enregistre une baisse globale de la délinquance en 2020, liée notamment aux périodes de confinement et de restrictions de déplacement.

Elle est souvent présentée comme l'un des départements les plus sûrs de France. La Manche enregistre une baisse globale de la délinquance en 2020, liée notamment aux périodes de confinement et de restrictions de déplacement. Dans ce bilan dressé ce vendredi 5 janvier à la préfecture de la Manche, voici 5 chiffres marquants :

Violences intrafamiliales +16% : Des escroqueries aux cambriolages, des accidents de la route aux infractions liés au trafic et l'usage des stupéfiants, quasiment tous les indicateurs sont à la baisse, à l'exception des violences intrafamiliales. Mais plus qu'une augmentation des faits eux-mêmes, "c'est surtout une meilleure détection, explique Cyril Lacombe procureur de la République de Coutances. Ces situations sont maintenant portées à la connaissance des autorités notamment judiciaires, y compris quand il n'y a pas de plaintes de la victime qui peut être sous un phénomène d'emprise".

Vols et cambriolages -21,41% : Les atteintes aux biens ont diminué par rapport à 2019. Gendarmes et policiers ont enregistré 31% de vols avec violences en moins. Les cambriolages sont également en baisse, à l'exception des résidences secondaires.

5778 PV liés aux confinements et au couvre-feu : Ce sont les infractions constatées lors des contrôles pour faire respecter les mesures sanitaires et les restrictions de déplacement. "Il n'y a pas eu de grosses infractions, les mesures sont plutôt respectées dans notre département", souligne Gérard Gavory préfet de la Manche.

Grand excès de vitesse + 25% : les gendarmes de la Manche ont relevé 136 excès de vitesse de plus de 50km/h en 2020, soit 25% de plus qu'en 2019. Ces infractions ont été constatées notamment lors du premier confinement. Côté accidentologie en revanche, les chiffres sont en baisse avec 24,5% d'accidents en moins, 27% de blessés et 32,4% de tués.

1500 arnaques et infractions sur internet : c'est ce qu'ont relevé les gendarmes de la Manche, 1500 sur les 8000 faits qu'ils ont traités, toutes infractions confondues. Ces plaintes sont en augmentation de 5.6% localement, alors même que la plupart des signalements sont aujourd'hui faits via des plateformes nationales et ne passent pas par l'échelon local.