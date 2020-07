Les cinq jeunes impliqués dans la rixe mortelle de Bras sont incarcérés

C. MARQUES

Le parquet de Draguignan soulignait mardi "le travail minutieux et rapide" de la gendarmerie. Car l'enquête n'a en effet pas traîné. Les cinq jeunes interpellés lundi et mardi dans le secteur de Bras ont tous été incarcérés mercredi dans la soirée. Ils ont été mis en examen notamment pour "assassinat, tentative d'assassinat et violences volontaires en réunion".

L'enquête se poursuit donc sous l'autorité d'un magistrat instructeur. Elle va notamment tenter de déterminer le rôle de chacun des protagonistes dans cette rixe qui a donc coûté la vie à un adolescent de 16 ans, et fait un autre blessé.