Royan : les 550 élèves de l'école Sainte-Marie évacués après une fuite de gaz

L'école et le collège Sainte-Marie de Royan ont été évacués ce mardi après-midi après une fuite de gaz. 550 élèves et 30 enseignants ont dû quitter les lieux rapidement. Cela a duré un peu plus d'une heure.