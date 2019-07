Les 800 kilos de "faux-steaks" toujours dans les frigos du Secours Populaire de la Vienne

Poitiers, France

Depuis début juin, les colis de "faux steaks" n'ont pas bougé d'un pouce dans la chambre froide de la fédération de la Vienne du Secours Populaire qui s'en passerait bien. Les 800 kilos de cette viande impropre à la consommation occupe tout l'emplacement de l'énorme frigo ce qui n'est pas sans conséquences "A cette période normalement la chambre froide ne tourne plus, mais là on n'a pas le choix" explique désabusé Nicolas Xuéreb le responsable de la fédération départementale du Secours Populaire de la Vienne.

Ces colis il faut que ce soit le fournisseur indélicat qui vienne maintenant les chercher. "Ils ont jusqu'à fin août pour le faire, après ça sera des pénalités, mais en attendant on consomme de l'électricité à faire tourner notre chambre froide et puis on va avoir un problème de place d'ici là, puisqu'on attend nos commandes de steaks pour la rentrée, et on ne pourra pas les stocker faute de place".