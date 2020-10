Les Abrets-en-Dauphiné : le maire prend un arrêté pour que les commerces du centre-ville restent ouverts

Le maire des Abrets-en-Dauphiné (Isère), Benjamin Gastaldello, a signé un arrêté ce vendredi 30 octobre pour que les commerces qualifiés de "non essentiels" restent ouverts.

Face aux nouvelles restrictions et fermetures liées au reconfinement, certains maires de France tentent un coup de poker et prennent un arrêté pour que les commerces qualifiés de "non essentiels" restent ouverts.

Benjamin Gastaldello, le maire des Abrets-en-Dauphiné, près de la Tour-du-Pin (Isère), a annoncé vendredi 30 octobre sur sa page Facebook que tous les commerces dits "non-essentiels" de sa commune rouvriraient ce samedi. Il souhaite "apporter [son] soutien aux commerces de proximité" et inciter l'Etat à arbitrer sur l'ouverture de tous les rayons des supermarchés car "il y a une rupture d'égalité de traitement entre les supermarchés, hypermarchés et les petits commerces non-alimentaires", dénonce l'édile.

Cet arrêté du maire est avant tout symbolique car la préfecture va très certainement le contester.

à lire aussi Yssingeaux : les commerces non alimentaires du centre-ville vont rester ouverts