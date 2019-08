Les accidents en augmentation sur les autoroutes de l'Yonne

Auxerre, France

Les accidents sont parfois mortels comme celui de ce weekend sur l'A6 à hauteur de l'aire de repos de Venoy. Une voiture à contresens a percuté un autre véhicule. A bord, à l'arrière, un jeune homme de 22 ans a été tué. Ses parent à l'avant ont été blessés. Un bilan tragique qui rappelle que le port de la ceinture peut nous sauver la vie.

A 25km/h un choc entraine la mort d'un occupant qui n'a pas sa ceinture de sécurité

Bien sur il y a cette voiture à contresens conduite par une automobiliste qui avait trop bu, mais le jeune homme qui est mort aurait pu s'en tirer grâce à un geste simple explique le capitaine Yohan Vaniambourg, commandant de l'escadron départemental de la sécurité routière : " il aurait été ceinturé, il aurait eu des blessures mais _sa vie n'aurait pas été en danger_.On pense que les sièges avant peuvent nous protéger mais non malheureusement , les personnes même à l'arrière sont éjectées. A partir de 25km/h un choc entraine la mort d'un occupant qui n'a pas sa ceinture de sécurité."

350 vies pourraient être sauvées chaque année

Si la ceinture à l'avant a bien été intégrée par les automobilistes, il a fallu vingt ans de prévention quand même, s'attacher à l 'arrière n'est pas encore systématique, surtout pour les adultes. Le risque est pourtant exactement le même. Selon la sécurité routière, 350 vies pourraient être sauvées chaque année en France si tout le monde attachait sa ceinture de sécurité. La ceinture à l'arrière est obligatoire en France depuis 1990.

Des négligences qui peuvent avoir de lourdes conséquences

Sur les sept premier mois de l'année, on a déploré 5 morts et 28 blessés. Un bilan qui s'est encore alourdi ces dernier jours. En cette période de retour de vacances, les automobilistes commettent parfois des négligences qui peuvent avoir de lourdes conséquences souligne le capitaine Yohan Vaniambourg : " on voit des occupants de véhicules avec _les pieds sur le tableau de bord_. En cas de choc cela déclenche l'airbag et on a eu des cas où ça casse les jambes, voire le bassin. Il en est de même quand on mange en conduisant, toutes ces fautes d'inattention.J'insiste aussi sur le chargement et l'arrimage des bagages. On en met jusqu'à plus soif et ça provoque l'accident."

Si vous prenez la route, pensez a la pression des pneus de votre véhicule, à adapter votre vitesse et à faire des pauses toutes les deux heures.