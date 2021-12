Depuis plusieurs jours, des dizaines d'accidents matériels se sont produits sur les routes de Dordogne à cause du verglas. La gendarmerie appelle à la vigilance.

Les accidents matériels se multiplient en Dordogne à cause du verglas

Attention si vous prenez la route. De nombreux accidents matériels se sont produits ces derniers jours sur les routes de Dordogne à cause du verglas. "Les températures sont négatives, nos chaussées restent froides et des secteurs ne voient jamais le soleil. On a des phénomènes glissants sur ces secteurs là", précise Didier Métois, directeur adjoint des routes au conseil départemental de la Dordogne.

Dans ce contexte, la gendarmerie appelle à la prudence : ralentir, rester très attentif et éviter les coups de volant.