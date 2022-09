Les accidents mortels en forte hausse dans les Pyrénées-Atlantiques

On compte déjà 35 morts sur les routes des Pyrénées-Atlantiques depuis le début de l'année 2022. Un chiffre en hausse comparé à l'année précédente. Parmi ces personnes décédées, de nombreux jeunes.

Le très mauvais bilan de la sécurité routière dans les Pyrénées-Atlantiques vient d'être rendu public. Depuis le début de l'année, à la date du 30 septembre, on compte déjà 35 morts sur les routes du département, contre 25 l'année précédente à la même période.

De nombreuses victimes sont de jeunes personnes; les jeunes représentent même la majorité des morts sur la route au Pays Basque puisqu'une dizaine de victimes avaient moins de 25 ans.

à lire aussi Une jeune femme tuée dans un accident de la route à Saint-Jean-de-Luz

Baisse en revanche des accidents en général et des blessés

Si les accidents mortels sont en forte hausse, les accidents de la route de manière plus générale (non-mortels compris donc) eux sont en baisse de 14% par rapport à 2021 à la même période (on en compte 595 au 18 septembre). On dénombre également moins de blessés : ils sont 698 sur les routes des Pyrénées-Atlantiques depuis le début de l'année, contre 811 l'année dernière à la même période.