Les accueillants familiaux du Territoire de Belfort offrent une alternative à l'EHPAD

Romagny-Sous-Rougemont, France

Un accompagnement au jour le jour, heure par heure, qui n'a pas fait peur à la vingtaine d'accueillants familiaux du Territoire de Belfort. Actuellement 30 personnes en situation de handicap ou de dépendance liée à l'âge sont pris en charge par le dispositif dans le département, ce dernier y consacre 30.000 euros par an.

C'est un lien indescriptible, on connaît tout d'eux et ils connaissent tout de nous

Tiphanie Weller en a fait son métier. Il y a dix ans, elle s'occupe de trois pensionnaires à temps plein dans sa maison de Romagny-sous-Rougemont. "J'ai travaillé en EHPAD et en centre de rééducation, mais j'ai préféré devenir accueillant, la prise en charge à domicile, ce sont des contraintes mais je pense que c'est la meilleure des prises en charge".

"Je me sens bien ici, c'est chez moi, et je ne trouve jamais le temps long", abonde Thierry. Il est installé chez Tiphanie Weller depuis plus de huit ans. Il loue sa chambre et la décore comme bon lui semble. Le reste du temps, il participe à la vie de famille, partage les repas avec Tiphanie, son conjoint, leur fille de 11 ans et les autres pensionnaires.

Les accueillants familiaux ne sont pas médecins. Des spécialistes et infirmiers se rendent donc sur place pour le suivi médical et les soins. Mais le soin passe aussi par les liens qui se forment au quotidien : "C'est un lien indescriptible, on connaît tout d'eux et ils connaissent tout de nous. Je pense que c'est ce qui nous permet de mieux nous occuper d'eux, avec des soins sur mesure".

Thierry accompagne la famille aux repas de famille, passe Noël avec eux. A côté de son lit, il garde même l'album photo de leurs vacances en Tunisie. "Aujourd'hui nous sommes sa famille", conclut, Eden, 11 ans, la fille de Tiphanie.

Une formation accessible à tous

Les accueillants familiaux n'ont pas besoin de diplôme au préalable mais ils doivent obtenir un agrément délivré par le Conseil Départemental, renouvelable tous les cinq ans. Des contrôles sont réalisés, 20 accueillants familiaux sont agréés dans le Territoire de Belfort. Le dispositif coûte 30.000 euros par an à la collectivité.

Moins cher qu'à l'EHPAD

Les familles des personnes prises en charge payent directement les accueillants, le coût varie entre 1.400 et 1.800 euros. En comparaison, le coût médian d'une prise en charge en EHPAD est de 1.850 euros. Des aides sont également mises en place pour aider au financement.