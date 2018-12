Les Achards : un bar-tabac-presse braqué par deux hommes cagoulés et armés

Deux hommes cagoulés et armés ont fait irruption ce samedi soir à 19h25 au bar-tabac-presse "La P'tite Vitesse" à la Chapelle-Achard, une commune déléguée des Achards en Vendée. Ils se sont fait remettre le contenu de la caisse et ont pris la fuite à pied.

La Chapelle-Achard, France

Selon le patron de l'établissement "La P'tite Vitesse, le braquage a été très rapide et a duré moins d'une minute. A 19h25, deux hommes cagoulés sont rentrés dans le bar-tabac-presse. Sous la menace de pistolets, ils se sont fait remettre le contenu de la caisse. Le montant du butin n'est pas encore connu. Un client a tenté de s'interposer et a reçu un coup de poing. Les deux braqueurs sont repartis en courant. On ne sait pas si leurs armes étaient factices ou pas. Une enquête de gendarmerie est en cours.

L'établissement a rouvert ce dimanche matin.