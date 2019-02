Les actes antisémites ont augmenté de 40% dans les Bouches-du-Rhône

Marseille, France

Alors que le nombre d'actes antisémites a bondi en France en 2018 avec une augmentation de 74%, les Bouches-du-Rhône seraient moins touchées par ce phénomène, selon Bruno Benjamin, le président du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) Marseille Provence. En 2018, les actes antisémites ont augmenté de 40% dans le département, soit une vingtaine de faits antisémites déclarés contre 14 en 2017.

Une vingtaine d'actes antisémites dans les Bouches-du-Rhône

Parmi cette vingtaine d'actes antisémites, il y a "peu de faits graves de violence" détaille Bruno Benjamin, mais "beaucoup de tags, d'insultes, d’arrachages de mezouzot, explique-t-il. Dans les Bouches-du-Rhône, on s’aperçoit que l'on peut vivre un tout petit peu plus tranquillement. _ _"Marseille, c'est un port et depuis 2600 ans, les cultures s’entremêlent. On a plus ou moins l'habitude de vivre ensemble" analyse-t-il.

Mais Bruno Benjamin prévient : "Il est important de rester extrêmement vigilant pour ne pas que les choses ne dérapent. Les juifs ne peuvent plus être les seuls à s'offusquer, à monter au créneau, il faut que l'ensemble des citoyens français prennent la mesure de la gravité de la chose pour que ces méfaits ne se reproduisent plus." Un appel relayé également par Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

"Marseille se dresse, unie et déterminée, contre le retour de l'antisémitisme."

Dans une tribune publiée mardi 12 février, le président de région appelle Marseille à se dresser contre le retour de l'antisémitisme : "Marseille ne compose pas. Marseille assume sa vocation 26 fois centenaire de rempart contre l’intolérance. Marseille se dresse, unie et déterminée, contre le retour de l’antisémitisme." Pour Renaud Muselier, "Marseille, carrefour euroméditerranéen s'est construit sur les échanges de biens et de personnes, il y a peut-être plus de respect pour l'autre que partout ailleurs." Une tribune signée par une centaine de personnalités du monde politique et culturel.