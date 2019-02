Les actes antisémites ont augmenté de 74% en France en 2018

Les actes antisémites ont bondi de 74% en 2018 en France, a indiqué ce lundi soir Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Des actes antisémites ont été découverts à paris et en Essonne ce lundi.

Une annonce après plusieurs actes antijuifs commis récemment à Paris et dans l'Essonne : à Paris, deux portraits de Simone Veil, dessinés sur des boites aux lettres de la mairie du XIIIe arrondissement ont été tagués de croix gammées. La mairie l'a découvert ce lundi matin, et a annoncé qu'elle allait porter plainte. En Essonne, à Sainte-Geneviève-des-Bois, deux arbres plantés en hommage à Ilan Halimi, tué en 2006, ont été profanés.

"L'antisémitisme se répand comme un poison"

"L'antisémitisme se répand comme un poison", a déclaré Christophe Castaner à Sainte-Geneviève-des-Bois. Les actes antisémites sont passés de 311 en 2017 à 541 l'an passé, a précisé le ministère de l'Intérieur. En novembre, le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé que ce type d'actes étaient en hausse de 69% sur les premiers mois de l'année.

Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs annoncé que les actes à caractère raciste et xénophobe avaient diminué l'an passé. Les faits racistes et xénophobes au sens strict - hors actes antisémites et antimusulmans - se sont eux de nouveau repliés en 2018 (496, -4,2%) après une décrue spectaculaire en 2017 (-14,8%).