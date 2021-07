La SPA perd son procès contre les professionnels nîmois de la tauromachie

Le tribunal correctionnel de Nîmes a relaxé ce lundi 26 juillet, le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier, le patron des Arènes Simon Casas et la torera Léa Vicens. La Société protectrice des Animaux les avaient attaqués en justice pour "actes de cruauté" envers les animaux.

Le tribunal correctionnel de Nîmes a rendu son délibéré ce lundi 26 juillet. Le maire Jean-Paul Fournier, le patron des arènes Simon Casas et la torera à cheval Léa Vicens ont été relaxés dans le procès qui les opposaient à la SPA. Comme elle l'avait déjà fait à Bayonne, Béziers ou encore Dax, la Société protectrice des animaux visait des organisateurs de corrida ou des professionnels de la tauromachie pour "actes de cruauté envers les animaux".

Ce n'est pas une surprise

Pour maître Jean-Pierre Bigonnet, représentant le patron des Arènes de Nîmes Simon Casas, ce délibéré n'est pas une surprise. "La SPA a intenté une action qui était téméraire voire abusive, argumente-t-il. Ce qui est surprend c'est la stratégie de la SPA qui cherche surtout à communiquer".

L'enjeu de la tradition

La Société protectrice des animaux s'appuyait sur l'article sur l'article l'article 521-1 du Code pénal, selon lequel "le fait d'exercer des sévices graves (...) ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende." Mais cet article ne s'applique pas aux courses de taureaux dans les cas où il y a une "tradition locale ininterrompue".

La question était donc de savoir si Nîmes appartenait à cette catégorie. "Dieu sait qu'il y a une tradition taurine connue ici. Il n'y a que la SPA qui ne le sait pas apparemment", sourit maitre Jean-François Corral, qui représente la Ville de Nîmes. "Nous avons les Arènes, le musée taurin, la statue du taureau, de nombreux clubs taurins. Je ne vois pas comment on pourrait douter de cette tradition. Je veux bien que l'on soit opposé à la tauromachie, mais on ne peut pas plaider contre des réalités intangibles" ajoute maître Jean-Pierre Bigonnet.

Les représentants de la SPA n'était pas présents au délibéré. La SPA a déjà été déboutée dans ses procès contre la tauromachie à Bayonne et Béziers. ¨Pour celui-là, elle devra verser 1000 euros à chaque partie : la ville de Nîmes, Simon Casas et Léa Vicens. En revanche, elle ne doit aucun dommages et intérêts.