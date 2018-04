Le jury du 71e festival de Cannes est en majorité féminin. Les actrices Léa Seydoux et Kristen Stewart en feront partie, selon un communiqué publié ce mercredi.

Cannes, France

Il y aura plus de femmes que d'hommes cette année dans le jury du festival de Cannes . Placé sous la présidence de l'actrice australienne Cate Blanchett, le jury comptera 5 femmes et 4 hommes.

L'américaine Kristen Stewart, la française Léa Seydoux seront dans le jury. Egalement présents, les réalisateurs canadien Denis Villeneuve et français Robert Guédiguian feront partie du jury, tout comme l'acteur chinois Chang Chen, la scénariste américaine Ava DuVernay, la chanteuse burundaise Khadja Nin et le réalisateur russe Andreï Zviaguintsev.

Le palmarès du jury sera dévoilé le 19 mai. Des vétérans comme le Franco-Suisse Jean-Luc Godard et l'Américain Spike Lee, mais aussi des cinéastes sous surveillance dans leur pays comme l'Iranien Jafar Panahi et le Russe Kirill Serebrennikov seront en compétition lors de ce 71e Festival dont la sélection officielle a été dévoilée la semaine dernière et qui s'ouvrira le 8 mai.