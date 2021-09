Les adolescents de Haute-Vienne et Corrèze très réceptifs à la vaccination contre le Covid-19

Près d'un mois après la rentrée scolaire, on dresse le bilan de la vaccination chez les adolescents Limousins, notamment avec les opérations organisées notamment dans les collèges et lycées. Sophie Girard, directrice de l'Agence Régionale de Santé en Haute-Vienne était notre invitée ce lundi.

Depuis la rentrée, "on a à peu près 500 vaccinations effectives dans les établissements [scolaires] de Corrèze et de Haute-Vienne" indique Sophie Girard, la directrice de l'Agence Régionale de Santé (ARS) en Haute-Vienne. Un bilan qui va encore évoluer car des opérations de vaccinations sont encore prévues prochainement dans certains collèges et lycées qui n'en ont pas encore bénéficié. Ce chiffre peut paraitre modeste, mais il ne reflète que partiellement la situation précise Sophie Girard ce lundi matin sur France Bleu Limousin.

Près 75% des 12-17 ans ont reçu au moins une injection en Corrèze et en Haute-Vienne.

En comptant ceux qui ont déjà pris rendez-vous par leur propres moyens, le taux de vaccination des adolescents Limousins est même supérieur à la moyenne de la Nouvelle-Aquitaine souligne encore la directrice départementale de l'ARS. "Près 75% des 12-17 ans ont reçu au moins une injection en Corrèze et en Haute-Vienne." Et cela devrait encore grimper avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire pour cette tranche d'âge, à partir du 30 septembre. Un pass qui ne sera appliqué en réalité qu'à partir de 12 ans et 2 mois, pour laisser le temps aux plus jeunes de se mettre en conformité avec cette mesure.

Quid de la vaccination obligatoire des soignants ?

Sophie Girard est également revenue sur la vaccination obligatoire des personnels soignants. Selon elle, environ 90 professionnels corréziens et 50 haut-viennois ont été suspendus faute de vaccination dans les établissements médicaux ou médico-sociaux qui dépendent de l'ARS. "Ce n'est pas énorme et surtout on a été très vigilants, pour que ça n'ait pas un impact sur la prise en charge des patients ou des résidents." La directrice de l'ARS en Haute-Vienne souligne aussi qu'un travail d'explication important a été mené par les établissements pour convaincre les réticents. "Un certain nombre n'était pas des anti-vax, mais des gens qui avaient peur de la vaccination et avaient encore quelques questions."

Reste que face à la suspension de certains professionnels, notamment libéraux, des patients se retrouvent sans solution. Sophie Girard reconnaît que c'est une difficulté supplémentaire pour nos territoires. "On est quand même sur un secteur où il y a une tension en ressources humaines et on est sur un déport, encore, de charge de travail sur les collègues. C'est dommage et ça va mettre notre système en tension." L'ARS recherche des solutions avec des professionnels d'autres secteur, mais sans pouvoir proposer de remède miracle, admet Sophie Girard. "Ce n'est pas la panacée, puisque là on a une charge et une responsabilité mise sur la population, l'ARS et l'ensemble des collectivités, qui relève d'un choix personnel." Elle plaide donc pour continuer le travail de conviction auprès des réfractaires à la vaccination.