Les affaires de violences conjugales en hausse de 50% en 2020 selon le parquet de Périgueux

Un chiffre qui fait froid dans le dos. Les affaires de violences conjugales jugées au tribunal de Périgueux ont augmenté de 50% en 2020 par rapport à 2019. Les violences familiales - qui impliquent davantage les enfants - sont aussi en augmentation. Ces violences ont des conséquences durables sur les tous petits. Ils peuvent par exemple être retirés de leur milieu familial, un moyen de les protéger. Le parquet de Périgueux note un doublement des placements d'enfants rien que l'année dernière.

Autre preuve - s'il en faut - de l'augmentation des violences, le recours plus important aux comparutions immédiates : neuf en 2019 contre 20 en 2020 . Il faut également noter une explosion de 147% des stages de responsabilisation. Ces stages sont réservés aux auteurs de violences après leur jugement et sont censés éviter la récidive.

Cette augmentation significative des violences est la conséquence directe des deux confinements de mars et novembre 2020 et dont les associations sont témoins. "L’îlot Femmes" par exemple a été contacté à de nombreuses reprises par des victimes en 2020 : 40% de fois plus qu'en 2019.