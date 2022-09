Les affaires de violences faites aux femmes doivent être jugées "de manière spécifique", estime Isabelle Rome

Il faut juger "de manière spécifique" les affaires de violences faites aux femmes, préconise dans le Journal du Dimanche Isabelle Rome, ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes, au surlendemain de l'annonce par la Première ministre de la création d'une mission parlementaire chargée de faire des propositions pour améliorer le traitement judiciaire des violences conjugales.

"Donner une gifle à sa femme, cela n'a rien à voir avec voler un portable dans un magasin. Il faut interroger cet acte et lui apporter une réponse immédiate", déclare Isabelle Rome, qui estime qu'"Il faut aussi interroger la violence des auteurs et fournir un accompagnement spécifique aux victimes". Ministre déléguée auprès d'Élisabeth Borne à l'Égalité femmes-hommes, elle précise que la mission parlementaire sera composé "de groupes différents" et qu'ils formuleront des préconisations "d'ici à six mois".

Même si elle explique qu'elle ne "veut pas anticiper sur les conclusions de la mission", au sujet de la création, ou non, d'une catégorie de magistrats, Isabelle Rome explique qu'il pourrait être possible de s'inspirer "de modèles comme l'Espagne ou le Québec". Dans ces deux pays, des tribunaux spécialisés traitent des violences de genre. Depuis 2004, après le vote d'une loi dédiée, l'Espagne a significativement vu baisser les chiffres liés aux violences conjugales.

La ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes souhaite également de nouvelles mesures sur la protection des enfants confrontés aux violences. "Il faut en finir avec ce vieux schéma selon lequel un conjoint violent peut être un bon père", dit Isabelle Rome, qui souhaite "tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale, de droit de visite et d'hébergement".