Les affiches du festival d'Avignon ruinées par l'orage

Avignon, France

Il n'y a plus qu'à tout recommencer. Quatre jours après le top départ de l'affichage dans les rues d'Avignon pour le festival, un gros orage a éclaté au dessus de la ville ce dimanche matin, abîmant et décrochant les précieuses affiches au passage. Les festivaliers du OFF ont donc ressorti les agrafeuses et le scotch. "On a une partie de nos affiches par terre, confirme Amélie, en train d'en accrocher de nouvelles. Mais on a l'habitude, ça fait plusieurs années que l'on fait le festival et on sait qu'il y aura toujours un ou deux orages dans le mois. C'est le jeu !"

A quelques mètres, Samya elle, est carrément mandatée par les compagnies pour refaire l'affichage. Dans ses mains, une affiche déchirée et dégoulinante : "A jeter ! soupire-t-elle. On doit repartir de presque zéro".

Sauf que finalement cet orage, c'est presque un mal pour un bien affirme Céline, affiches sous le bras : "Si on était arrivé trop tard le jour de l'affichage et que tout était plein, la pluie nous permet de trouver de bons emplacements", sourit-elle. Comme quoi il faut savoir relativiser.