Les agences Pôle Emploi fermées vendredi dans le Gard et la Lozère

Dans le Gard et en Lozère, comme partout en France, les agences Pôle emploi seront fermées au public toute la journée ce vendredi 29 janvier. Une conseillère a été tuée par balles ce jeudi matin à Valence. Pôle Emploi précise qu'un "soutien psychologique a d’ores et déjà été proposé aux agents. En solidarité avec la famille de la victime, ses proches et l’ensemble de ses collègues, une minute de silence sera respectée à midi dans tout l’établissement". Ce temps permettra aux équipes de Pôle emploi de se recueillir.

Les services de Pôle emploi restent accessibles à distance et les conseillers sont mobilisés pour accompagner les demandeurs d’emploi par téléphone au 3949 et par email via leur espace personnel sur pole-emploi.fr dans la rubrique « Mes échanges avec Pôle emploi – Mes contacts en agence », ou sur l’application mobile « Mon espace », rubrique « Mon conseiller ». Une organisation est aussi mise en place pour les entreprises : par téléphone au 3995 et par email.

Un ingénieur sans emploi de 45 ans a tué par balles jeudi matin une conseillère Pôle Emploi à Valence, puis une salariée d'une entreprise de l'Ardèche où il avait travaillé, avant d'être interpellé et placé en garde à vue. Aucun mobile n'a pour l'heure pu être établi.