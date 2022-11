Les agents des finances publiques confrontés à des situations "de plus en plus tendues" en Seine-Maritime

Une minute de silence sera observée à midi ce mercredi dans les centres des finances publiques partout en France, en hommage à l'agent tué lundi lors d'un contrôle fiscal près d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Il a été séquestré avec une collègue avant d'être tué par un brocanteur qui s'est ensuite suicidé. Une enquête pour assassinat est ouverte, car pour la justice l'acte était prémédité. Hervé Pinel, membre du syndicat Force Ouvrière Finances Publiques de la Seine-Maritime, était l'invité de France Bleu Normandie ce mercredi.

Un agent des finances publiques tué lors d'un contrôle fiscal. Est ce que ces derniers mois, vous le redoutiez ?

Je voulais tout d'abord présenter nos condoléances évidemment à la personne qui a été assassinée et notre soutien à la collègue qui a été séquestrée. Nous réalisons nos missions régaliennes, c'est-à-dire asseoir l'assiette et recouvrer l'impôt. Et on a effectivement la contrepartie qui est le contrôle fiscal pour assurer l'équité fiscale et notamment organiser la lutte contre la fraude fiscale. Donc c'est toujours des métiers qui sont difficiles puisque ce sont des collègues qui vont chez l'usager. On a de moins en moins de déplacements sur place, mais il y en a encore dans un certain nombre de contrôles, de vérifications, et ça reste un métier difficile. Nous avons d'autres fonctions aussi qui sont difficiles, potentiellement dangereuses puisque il y a le contrôle fiscal, mais il y a aussi nos huissiers des finances publiques qui vont chez les usagers pour faire du recouvrement forcé, des saisies. On a une autre mission aussi, c'est le recouvrement des amendes dans le cas de la trésorerie de Seine-Maritime amendes, où on a parfois du recouvrement d'amendes pénales. Donc on a effectivement ce souci de dangerosité qui existe, qui est toujours existant, qui a toujours existé.

Encore plus avec la crise Covid et avec l'inflation des derniers mois ? Est ce que les situations sont de plus en plus tendues ?

C'est de plus en plus tendu, effectivement, puisque le contexte social fait que c'est de plus en plus difficile. On a noté un certain nombre d'agressions. On n'a pas en Seine-Maritime eu de soucis extrêmement grave. Mais on a déjà eu un usager qui a été condamné à la prison ferme pour avoir agressé une collègue dans un centre d'accueil. Mais effectivement, on a régulièrement et de plus en plus des agressions, des violences, des insultes, de la part nos usagers.

Et à chaque fois, la réponse de la justice est-elle à la hauteur ? Le soutien de l'Etat est-il à la hauteur ?

Oui, à chaque fois qu'il y a une saisine, nous avons notre administration qui intervient et qui, en fonction, envoie un courrier de rappel à l'ordre à l'usager, qui peut aller jusqu'à la saisine du procureur de la République. Et évidemment, après porter plainte, ça peut aller en justice.

Est ce que les agents qui réalisent des contrôles fiscaux, les huissiers des finances publiques, quand ils ont le sentiment que la situation peut être dangereuse, ils peuvent demander à être accompagnés par des forces de l'ordre ?

Alors, effectivement, il peut y avoir une demande d'intervention des forces de l'ordre. Ça se faisait plus souvent dans le passé, notamment pour les huissiers, lorsqu'il y avait des saisies à réaliser pour assurer la sécurité des agents, il y avait la possibilité d'avoir les forces de l'ordre qui intervenaient. Donc c'est peut être une des pistes, car la procédure s'est perdue, puisque maintenant c'était plus des témoins qui intervenaient, notamment avec les huissiers. Mais l'idée c'est qu'effectivement, dans le cadre des procédures, où on sent qu'il peut y avoir un danger, d'avoir l'aide des forces publiques qui viennent pour nous assister dans la réalisation de nos missions.

Est ce que les réorganisations dans les services des finances publiques, les suppressions de postes, diminution des personnels, ça a dégradé la relation entre les usagers et les salariés des finances publiques ?

J'étais effectivement venu il y a trois ans maintenant pour parler de la réorganisation de notre réseau qui, au niveau des implantations géographiques, a beaucoup diminué. Pour nous, effectivement, organisations syndicales Force ouvrière, on considère que la disparition d'un certain nombre de centres des finances publiques n'a pas rendu aisé l'accès à nos services, a rendu plus difficile l'accès à nos services. Mais de toute façon, ça reste injustifiable, toute agression quelle qu'elle soit, de la simple insulte ou effectivement à l'assassinat. On ne peut pas accepter, malgré les réformes et les restructurations, qu'on puisse être agressés dans la réalisation de ces missions de service public.