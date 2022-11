Les agents du fisc "constatent de plus en plus de tensions" dans les Pyrénées-Orientales

Les syndicats évoquent des tensions de plus en plus fortes avec les contribuables

Le silence ce mercredi midi dans tous les centres des finances publiques de France. Une minute de recueillement a été observée en mémoire de l'inspecteur fiscal, tuée ce lundi dans le Pas-de-Calais pendant un contrôle chez un brocanteur. L'hommage a aussi été suivi dans les Pyrénées-Orientales. Une quarantaine d'agents se sont, par exemple, recueillis dans les locaux du centre des impôts, avenue de la Côte Vermeille à Perpignan.

Si le drame de ce lundi reste un cas isolé, les syndicats évoquent une hausse des tensions avec les contribuables depuis quelques années. "Ce sont des insultes, un ton qui devient de plus en plus menaçant, raconte Vincent Paumard, le représentant de Solidaires Finances publiques 66. On a des vigiles sur les différents sites pour justement essayer de temporiser ces situations-là."

Manque de personnel et des centres fermés

Selon lui, ces tensions sont quasiment quotidiennes. "Elles sont notamment liées au manque de personnel. On est de moins en moins nombreux pour faire le travail demandé. Il y a aussi eu des réformes qui ont réduit considérablement le nombre de centres ouverts et ceux qui restent n'accueillent que le matin sans rendez-vous. Automatiquement, cela crée des tensions."

Selon Vincent Paumard, la situation ne devrait pas s'arranger. De nouvelles suppressions de postes sont annoncées pour l'année 2023. Entre 8 et 10 postes pourraient disparaitre dans le département, toujours selon le syndicaliste. Il espère que le drame de cette semaine aura au moins le mérite de mettre en lumière les difficultés rencontrées par les agents du fisc.