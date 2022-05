Jusqu'à 14 mois d'emprisonnement requis contre les agresseurs d'agents Divia jugés ce vendredi à Dijon

L'agression remonte au samedi 30 avril, à l'arrêt Godrans-les Halles à Dijon. Deux contrôleurs avaient été frappés à 7h du matin au visage, au ventre et aux jambes de la part de deux individus. Les victimes ont pu ressortir le jour même des urgences mais avec pour chacune d'entre elles un arrêt de travail d'au moins une semaine. L'un d'eux a un tympan percé. Les deux sont suivis psychologiquement et n'ont pas repris le travail.

Un lourd passé pour l'un des prévenus

Au cours du procès, les agressés et les prévenus ont présenté des versions contradictoires des faits. Le prévenu qui comparait libre affirme avoir voulu séparer les contrôleurs de leur agresseur. Le prévenu en détention compte lui déjà 16 mentions à son casier judiciaire à seulement 23 ans.

Le parquet a requis pour le prévenu déjà incarcéré et déjà condamné pour violences volontaires entre autres, 14 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction de porter une arme durant 5 ans. Pour le second prévenu, 10 mois d’emprisonnement avec 6 mois de sursis probatoire. Une peine assortie d'une obligation de soin et d'un stage de citoyenneté.

Un procès une première fois reporté

L'un des agresseurs des contrôleurs du Tram reste en prison, l'autre a interdiction de prendre les transports en commun Divia. Ces deux jeunes hommes de 23 et 29 ans devaient comparaître peu de temps après les faits mais ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. Leur procès a été reporté à ce vendredi 27 mai. Le plus jeune au casier judiciaire déjà bien chargé a présenté ses excuses aux contrôleurs violemment frappés. Une trentaine de conducteurs et contrôleurs du réseau Divia sont venus en uniforme soutenir leurs collègues dans la salle du tribunal.

Le rappel des faits

A bord de la rame, il y a très peu de passagers vue l'heure matinale. Une femme est en train de se faire importuner par deux individus. La scène se déroule sous les yeux de deux contrôleurs en service qui vérifient alors port du masque et titres de transports. Ils demandent aux jeunes de cesser immédiatement. Changement de cibles pour les agresseurs : les agents de Divia reçoivent alors des coups sur le visage, les jambes et le ventre. Transportés aux urgences, ils en ressortent dans la journée, mais avec pour chacun d'entre eux avec un arrêt de travail. Les bandes vidéo du tram ont été transmises à la police.

Un procès accompagné d'une grève dans les transports en commun dijonnais

Le réseau Divia est perturbé ces vendredi 27 et samedi 28 mai en raison d'un préavis de grève déposé par plusieurs syndicats de la compagnie de transports public dijonnais. Il n'y a qu'un tram toutes les 25mn sur les lignes T1 et T2. Pour les bus, l'attente peut varier de 20 à 40 mn selon les lignes et certaines lignes de bus, comme les corols, ne fonctionnent pas. Et il n'y a ni bus ni tram après 20h.