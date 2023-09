Les agresseurs d'un célèbre joueur d'e-sport allemand à Montpellier ont été arrêtés

Noway Four de son nom de scène, un célèbre streamer allemand avait été agressé dans la rue à Montpellier lors des finales européennes du jeu League of Legends le week end du 9 et 10 septembre. Ses deux agresseur de 20 et 21 ans viennent d'être arrêtés.

L'agression a eu lieu la nuit dans le quartier Port Marianne Il avait publié quasiment en temps réel sur ses réseaux sociaux les images de son agression quartier Port Marianne dans la nuit du 9 au10 septembre, filmée par une des personnes qui l'accompagnait.

On le voit mis à terre par deux individus qui le tirent pas son teeshirt, lui donnent des coups et lui volent sa montre. Apparemment l'un avait un pistolet (factice) et l'autre un couteau. Ces images et celles des cameras de vidéo surveillance ont été exploitées par les policiers. Ils sont remontés jusqu'au restaurant dans lequel il il avait passé la soirée et ils ont repéré des clients qui ressemblaient aux agresseurs. La victime les a formellement reconnus. Il a fallu les identifier. Les deux jeunes ont été arrêtés en même temps jeudi l'un à saint Bres et l'autre en Haute Savoie, le premier a nié mais son comparse lui a été plus bavard. En revanche, pas de trace de la montre Rolex volée d'une valeur de 20 000 euros. Ils seront jugés ce lundi par le tribunal correctionnel de Montpellier.