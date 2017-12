Indre-et-Loire, France

Ces cambriolages et ces vols (vol d'un véhicule à Saint-Cyr-sur-Loire, vols dans des cabanons de jardin, un cambriolage et un vol de 2 roues) ont été commis dans les semaines qui ont précédé l'interpellation en Novembre des 4 jeunes pour le passage à tabac d'un jeune homme à Saint-Christophe sur le Nais.

La voiture utilisée pour le guet-apens avait d'ailleurs été volée une quinzaine de jours avant à Saint-Cyr-sur-Loire.

Comme on dit, ces individus mis en cause étaient déjà connus des services de gendarmerie pour des faits de vols. "Ils avaient un passif" disent les gendarmes, au moins l'un d'entre eux avait été condamné pour vol. Après une enquête menée par les gendarmes de la communauté de brigades de La Membrolle-sur-Choisille, les perquisitions ont permis de découvrir à leurs domiciles un grand nombre d’objets dérobés et des produits stupéfiants.

Les objets découverts sont à voir sur le Facebook de la Gendarmerie et seront restitués aux victimes.

Les 4 jeunes vont donc revenir devant la justice.