Les agresseurs des joueurs de l'ASM à Millau jugés ce mercredi à Rodez

Six hommes comparaissent devant le le tribunal correctionnel de Rodez ce mercredi. Le 20 juillet 2014, ils avaient agressé plusieurs joueurs de l'ASM Clermont Auvergne à la sortie d'une discothèque de Millau...à coups de machette.

Les six hommes qui comparaissent ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Rodez sont poursuivis pour violences volontaires perpétrées à l'encontre de plusieurs joueurs de l'ASM Clermont-Auvergne. Les faits remontent au mois de juillet 2014 à la sortie d'un bar à Millau. Les joueurs clermontois avaient profité d'une halte dans la sous-préfecture de l'Aveyron pour se détendre, avant de rejoindre Falgos pour un stage.

Ce soir-là, Benjamin Kayser, Julien Pierre et Aurélien Rougerie avaient été visés, tout comme un quatrième homme, qui était intervenu pour aider les rugbymen. Les prévenus sont aujourd'hui âgés de 20 à 29 ans. Ce 20 juillet 2014, ils auraient participé à cette agression violente des joueurs de l'ASM avec des machettes et des pelles. Un vrai guet-apen tendu aux joueurs clermontois, vers 4h à la fermeture de la discothèque "La suite".

Agressés à coups de machettes et de pelles

A l''origine de l'agression, une dispute entre quelques jeunes et une jeune fille à la fermeture de l'établissement. Le centre de l'ASM Aurélien Rougerie, intervient pour calmer les esprits qui, au contraire, s'échauffent de plus belle, le joueur clermontois essuyant de nombreuses insultes et autres menaces. Quelques minutes plus tard, avec des renforts, les jeunes agressent les trois joueurs de l'ASM qui sont en train de regagner leur hôtel. Les rugbymen auvergnats seront sérieusement touchés aux bras et à la hanche, un épisode pour le moins traumatisant.

Les six prévenus sont poursuivis pour violences volontaires avec armes, en réunion et avec préméditation ou guet-apen. Des circonstances aggravantes pour lesquelles ils risquent jusqu'à 10 ans de prison.