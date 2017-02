Les agresseurs du Kaz Kabar devant le tribunal de Privas ce jeudi

Trois personnes ont été interpellées lundi après l'agression vendredi 10 Février dans une salle de spectacle de Joyeuse. Neuf spectateurs et salariés avaient été blessés.

Des agresseurs présumés bien connus des service de gendarmerie

Deux des trois individus sont bien connus des services de gendarmerie. Il s'agit de deux frères, âgés de 22 et 27 ans et habitants de Johannas, un village à côté de Largentière. Il sont bien insérés. L'ainé est maçon. Il est marié et père de deux enfants en bas-âge. Ils ont expliqué aux gendarmes et au parquet que l'alcool est la seule explication de cette violence. Lorsqu'ils ont bu, ils cherchent à se bagarrer sous n'importe quel prétexte. Les deux frères avaient été condamnés en décembre 2015 à 15 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis mise à l'épreuve pour des faits similaires. Ils sont interdit de fêtes votives et de vogues.

Violences volontaires en réunion et en récidive

Les deux frères et leur ami seront présentés jeudi devant le tribunal correctionnel de Privas selon la procédure de comparution immédiate. Le parquet n'a pas retenu la qualification de racisme. Plusieurs témoins avaient évoqué cette motivation sans toutefois qu'elle puisse être retenue. Ils seront donc jugés pour violences volontaires en réunion et en récidive. Le plus jeune des frères a été placé en détention provisoire, les deux autres sont libres. Dans la nuit de du vendredi 10 au samedi 11 Février, ils avaient forcé l'entrée de la salle de spectacle le Kaz Kabar à Joyeuse. Une scène alternative gérée par une association. Les trois hommes avaient frappé plusieurs spectateurs et plusieurs salariés de l'association. Neuf avaient été blessés dont un homme qui avait failli perdre un oeil.