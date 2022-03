La gendarmerie annonce l'interpellation de quatre hommes soupçonnés d'être les auteurs de plusieurs agressions de personnes âgées, dans le secteur de Dunkerque, en 2021. Parmi elles, le maire de Saint-Folquin et son épouse. Les quatre hommes ont été mis en examen.

Les agresseurs présumés du maire de Saint-Folquin et de plusieurs personnes âgées ont été interpellés

L'agression, en août 2021, du maire de Saint-Folquin et de son épouse, près de Gravelines avait beaucoup choqué. Leur trois agresseurs présumés, ainsi qu'un quatrième complice viennent d'être interpellés grâce au travail des gendarmes de Lille-Villeneuve d’Ascq, Saint-Omer et Hoymille. Ils sont soupçonnés d'autres agressions de personnes âgées dans le secteur de Dunkerque en 2021 et viennent d'être mis en examen.

Une enquête minutieuse de six mois pour ce coup de filet

L'enquête a pris six mois aux enquêteurs de la gendarmerie, et aboutit donc, à une série de quatre interpellations, menées du 2 au 7 mars, dans les départements du Nord, du Pas-De-Calais et des Alpes Maritimes. Les quatre hommes interpellés, âgés d'une trentaine d'année, sont des ch'ti déjà connus des forces de l'ordre pour des faits de violence ou encore d'escroquerie.

Les enquêteurs les soupçonnent d'être les auteurs de violences ou menaces à l'encontre de personnes âgées, dont celle du maire de Saint-Folquin, avec à chaque fois des vols de bijoux et d'argent, à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les enquêteurs n'en ont pas retrouvé la trace.

Les quatre suspects ont été mis en examen par la juge d’instruction pour "vols aggravés, violences, séquestration et association de malfaiteurs". Trois d’entre eux ont été écroués et le dernier placé sous contrôle judiciaire.