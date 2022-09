Les agresseurs présumés du chauffeur de bus bayonnais Philippe Monguillot renvoyés devant la cour d'assises

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a tranché ce vendredi 16 septembre. Les agresseurs présumés du chauffeur de tram-bus bayonnais Philippe Monguillot, décédé en 2020, sont renvoyés devant la cour d'assises, mais pour des coups mortels et non pour meurtre.

Après deux mois et demi de délibération et une audience à huis clos le 24 juin dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a rendu sa décision ce vendredi 16 septembre 2022, dans le dossier ultra-sensible de l'affaire du chauffeur de tram-bus bayonnais Philippe Monguillot. L'homme de 58 ans avait été victime d'une agression mortelle le 5 juillet 2020 à l'arrêt de tram-bus "Balishon".

Le drame, qui s'était déroulé alors que le chauffeur était dans l'exercice de son travail, avait ému la France entière. Les magistrats ont décidé de renvoyer les deux principaux agresseurs présumés devant la cour d'assises et non pas devant la cour criminelle comme le concluait la juge d'instruction de Bayonne. En revanche, la cour d'appel écarte, elle aussi, la qualification de meurtre et a décidé de poursuivre pour des faits "violence volontaire ayant entrainé la mort sans intention de la donner", comme l'envisageait la juge d'instruction.

En récidive

Pour les deux principaux accusés, âgés de 24 ans tous les deux, la cour a retenu le fait qu'ils soient en état de récidive après des condamnations délictuelles prononcées en 2016 et 2017. C'est cette situation qui a fait pencher la balance dans le sens de la cour d'assises. Un 3e suspect sera poursuivi pour avoir apporté son assistance alors que pour le quatrième homme, le non-lieu est confirmé par la cour.