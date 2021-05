Les agresseurs présumés du maire d'Ouges, en Côte-d'Or, ont 18 et 19 ans

Deux agresseurs présumés du maire d'Ouges ont été présentés au procureur de la République ce jeudi. Ils ont 18 et 19 ans et sont inconnus de la justice.

On en sait un peu plus sur le profil des agresseurs présumés du maire d'Ouges. Il s'agit de deux jeunes de 18 et 19 ans, inconnus de la justice. Cette agression dans une commune proche de Dijon (Côte-d'Or) a mobilisé entre autres la brigade de recherches de Dijon, la brigade de Quetigny, la section de lutte contre les cyber menaces pour l’analyse des téléphones et la section aérienne de la gendarmerie. Une première personne a été interpellée mercredi matin. L'autre s'est rendue elle-même à la gendarmerie.

Ils contestent les faits

Il s'agit donc de jeunes garçons de 18 et 19 ans. Leur casier judiciaire est vierge : ils n'ont jamais eu affaire a la justice. Qui a frappé, qui a pris part à la bagarre ? On sait qu'il y a 8 à 10 personnes présentes au moment de l'agression. Le maire a reçu un coup de barre de fer derrière la tête. Les personnes qui ont tenté de s'interposer ont aussi été frappées, même a terre. Les deux garçons mis en cause contestent leur participation ou bien minimisent les faits. Ils ont été mis en garde a vue pour violences aggravées et violence en réunion. Ils encourent 7 ans de prison et 100.000 euros d'amende. Ce jeudi soir, le procureur de la République a réclamé leur maintien en détention.

Le communiqué du procureur de Dijon - DR