Les agresseurs présumés d'un porteur de l'Est Républicain près de Baume les Dames interpellés

Les agresseurs présumés d'un porteur de journaux ce mercredi près de Baume les Dames ont été interpellés ce jeudi matin. Deux hommes sont en garde à vue, soupçonnés d'avoir braqué avec un fusil et frappé un livreur de l'Est Républicain. 25 gendarmes sont intervenus dont des membres du GIGN de Dijon.

Il a fallu une journée seulement aux gendarmes du Doubs pour identifier et interpeller deux suspects, après l'agression d'un porteur de journaux de l'Est Républicain ce mercredi sur une petite route forestière près de Baume les Dames.

Tôt ce mercredi matin alors qu'il faisait sa tournée comme c'est le cas depuis près de 20 ans, raconte l'Est Républicain, Yahia s'est fait agresser, a reçu un coup au visage et a été menacé avec une arme. C'était du côté de Baume les Dames. Tout cela pour un motif encore obscur. L'agresseur était accompagné d'une autre personne. La victime réussit malgré tout à se dégager et porte plainte à la gendarmerie.

Les deux suspects ont pu être identifiés en moins de 24h, et ce jeudi matin l'interpellation a mobilisé près de 25 gendarmes , un effectif conséquent avec notamment la présence de l'antenne du GIGN de Dijon, les gendarmes ne voulaient prendre aucun risque au vu des faits commis, puisque le principal suspect n'avait pas hésité à faire usage de son arme mercredi matin, tirant un coup de fusil en l'air pour menacer le livreur de journaux.

Les gendarmes ont procédé aux interpellations dans deux lieux différents. Les enquêteurs restent très discrets sur cette affaire, mais selon certaines sources les suspects pourraient être liés à la communauté des gens du voyage. L'arrestation s'est déroulée sans heurts, les deux hommes sont désormais en garde à vue pour répondre de menaces avec arme et de violence en réunion.