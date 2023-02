Les agressions de maires en hausse de 15% en 2022, selon l'Association des maires de France

Les outrages, menaces et violences physiques à l'encontre des maires, adjoints et conseillers municipaux ont progressé de 15% en 2022, selon une évaluation de l'Association des maires de France (AMF) dévoilée par Le Parisien et communiquée à l'AFP ce jeudi.

Environ 1.500 élus locaux ont été agressés du fait de leur fonction en 2022. © AFP - Nicolas Guyonnet En 2022, environ 1.500 élus locaux, qu'ils soient maire, adjoints ou conseillers municipaux, ont été agressés en France du fait de leur fonction, selon une évaluation de l'Association des maires de France (AMF) dévoilée par Le Parisien et communiquée à l'AFP ce jeudi. Un chiffre en hausse de 15%. ⓘ Publicité "Les maires sont les victimes principales et dans une moindre proportion les conseillers municipaux. Sur les faits, 50% sont victimes d'outrages, 40% de menaces et 10% de violences volontaires", précise l'AMF. "Ce chiffre est basé sur les faits connus dans la presse et sur les déclarations portées à l'observatoire", souligne l'association en précisant qu'il ne s'agit que d'une estimation basée sur du "déclaratif". France Bleu a ainsi relayé de nombreux témoignages d'élus, comme celui du maire de Saint-Côme-du-Mont dans la Manche, retrouvé blessé dans un champ avec des clous plantés dans les mains et les pieds. Ou bien celui de Châteauneuf-sur-Cher, dans le Cher, frappé au visage après une altercation avec un administré. Ou encore celui de Saint-Philippe-d’Aiguille, en Gironde, frappé à terre après avoir demandé à un homme de baisser le volume de sa musique . Les circonstances des faits sont justement, dans 75% des cas, relatives "à des relations directes avec un administré", selon l'étude de l'AMF, par exemple lorsqu'un maire "admoneste un administré sur un comportement incivil (...) qui débouche sur une altercation violente". Les réseaux sociaux, par leur effet amplificateur, constituent un facteur "aggravant" du phénomène, la violence de propos tenus en ligne se transformant parfois en violence physique. L'AMF émet deux explications possibles : la "libération de la parole des maires" ou "les crispations de la société traversant des crises multiples". Les services du ministère de l'Intérieur doivent communiquer des chiffres consolidés dans les semaines qui viennent. Ma France : Mieux vivre Hausse généralisée du coût de la vie, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent ainsi une nouvelle consultation citoyenne intitulée “Mieux vivre”. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres.