Malgré les difficultés économiques et climatiques, des milliers de jeunes gens se préparent à embrasser le métier d'agricultrice et d'agriculteur. En Vaucluse, une dizaine d'établissements spécialisés forment nos paysans de demain.

Vaucluse, France

Ils sont issus de familles d'agriculteurs ou pas, ils ont une parcelle de terre ou pas, ils sont apprentis, lycéens ou adultes en formation mais tous partagent la même passion. En Vaucluse, des milliers de jeunes gens et de jeunes filles se destinent au métier d'agriculteur.

Le Vaucluse compte une dizaine d'établissements publics et privés : Etablissement Public d'Enseignement Agricole, lycée agricole et viticole, Maison Familiale et Rurale sans oublier le Centre Forestier Régional de La Bastide-des-Jourdans en Luberon.

En lien étroit avec la profession, ils y apprennent leur futur métier : maraîcher, viticulteur, horticulteur, paysagiste, bûcheron, arboriculteur, palefrenier etc.

Jérôme Burq Directeur de l'Etablissement Public d'Enseignement Agricole Louis Giraud à Carpentras Serres - .

Nicolas, Juliette, Marius : agriculteurs en herbe © Radio France - Daniel Morin

Caroline Altare formatrice au C.F.P.A Louis Giraud de Carpentras Serres © Radio France - Daniel Morin

Eric Brunet agriculteur à Mazan et formateur en horticulture au C.F.P.A Louis Giraud de Carpentras Serres © Radio France - Daniel Morin

Les établissements d'enseigne agricole en Vaucluse © Radio France - .