Les agriculteurs des Deux-Sèvres appelés à la vigilance face aux incendies pendant les moissons

La préfecture des Deux-Sèvres appelle les agriculteurs à la prudence alors que les feux de cultures se multiplient ces derniers jours en raison de la chaleur, du vent et de la sécheresse.

"Compte tenu de la chaleur, de l’état des sols, et du vent, de nombreux départs de feu sont constatés dans les champs". C'est le constat de la préfecture des Deux-Sèvres qui appelle les agriculteurs à la vigilance et au respect des bonnes pratiques pour éviter les départs et la propagation des feux de végétation.

se doter de moyens suffisants d’extinction des départs d’incendie (extincteurs, tonne à eau…)

préparer les moyens de déchaumage

veiller à la maintenance des matériels

en cas de feu, être en mesure de se localiser précisément auprès du service départemental d’incendie et de secours

Huit feux de cultures se sont produits ce mercredi 15 juin dans les Deux-Sèvres. Le département est classé en risque sévère pour les feux d'espaces naturels.