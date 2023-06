Les agriculteurs du Douaisis ciblés par des vols en série

Dans le Douaisis, les vols de matériel agricole explosent depuis quelques semaines. GPS agricole, fruits et légumes, mais aussi carburant voire tracteurs. Le préjudice s'élève parfois à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

"Ces deux derniers mois, j'ai perdu 5 à 6 000 euros de carburant et de produits agricoles", souffle Ghislain Mascaux, producteur de fruits et légumes à Bugnicourt, près de Douai. "Un ami s'est même fait voler un tracteur. On parle de plus de 70 000 euros", ajoute l'agriculteur.

Des vols très organisés

D'après l'exploitant, les voleurs agissent surtout la nuit et "n'ont peur de rien". Pas même des caméras. "Plus il y a de caméras, plus on est volés. Ils se disent qu'il y a des choses à prendre". Mais surtout, ils sont très organisés. "Il faut remonter les filières. On sait que ces réseaux sont transnationaux. On doit collaborer avec la Belgique, qui doit aussi faire face à ce problème. On compte vraiment sur tous les efforts de la gendarmerie et de la Préfecture".

Les vols ont un impact direct sur la production

Face à ces vols, les assurances peuvent aider, mais ce sont surtout les délais de remplacement du matériel volé qui pose problème. "Les GPS agricoles nous servent à économiser la semence et les engrais. Leur installation est très compliquée sur les tracteurs alors pour les remplacer il faut attendre plusieurs semaines. Et ce sont des semaines pendant lesquelles on ne peut pas semer. On perd beaucoup de temps et d'argent, les agriculteurs sont épuisés", conclut Ghislain Mascaux.