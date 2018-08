Haute-Vienne, France

Les plans d'eau de la Haute-Vienne profitent d'un bel été. Certes dû à la météo, mais aussi à l'absence de pollution notable, et notamment d'algues bleues, ces cyanobactéries qui rendent les eaux impropres à la baignade lorsqu'elles prolifèrent. Contrairement aux années précédentes, très peu de lacs ou d'étangs ont été touchés par les interdictions de baignade. A ce jour, seuls 3 lacs sur 25 sont fermés en Haute-Vienne, contre 10 l'année dernière à la même époque.

Beaucoup d'efforts pour limiter les pollutions

Il faut dire que de nombreuses communes ont souffert de ces interdictions ces dernières années, et ont donc fait beaucoup d'efforts pour gérer différemment leurs plans d'eau. Il n'y a pas de solution miracle mais, comme le souligne Sophie Girard, directrice adjointe de l'Unité Territoriale 87 de l'Agence Régionale de Santé, une modification de certaines pratiques peut améliorer la situation : "certaines communes ont réduit les pratiques de pêche car l'utilisation d'appâts sur des petits plans d'eau ou la pêche de poissons enfouisseurs - comme les carpes - qui remuent les nutriments, tout cela favorise l'apparition des cyanobactéries". Certains plans d'eau sont également vidangés, voire mis à sec, hors saison.

C'est rassurant de voir ce pavillon bleu" - une baigneuse près du lac de Plaisance à Saint Hilaire les Places

Parmi les communes qui profitent de belles retombées, celle de Saint Hilaire les Places est la plus notable. Elle a obtenu le Pavillon Bleu cette année, et les effets sont immédiats : le lac et ses alentours voient une hausse de fréquentation de 40 %. "C'est rassurant de voir ce pavillon bleu", se réjouit une mère de famille près du lac de Plaisance, "on se dit que nos enfants peuvent se baigner en toute tranquillité". "Et même boire la tasse !" sourit le papa.

Le Pavillon Bleu trône au-dessus du lac de Saint Hilaire les Places © Radio France - Jérôme Edant

La maire de Saint Hilaire les Places, Sylvie Vallade, a le sourire aux lèvres elle-aussi. Car toute la commune en profite : camping, gîtes, restaurant, boulangerie et autres commerces... De quoi oublier les années noires de fermeture de la baignade pour cause de pollution.