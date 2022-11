Les Amiénois Mewen Tomac, Emma Terebo et Roman Fuchs se qualifient pour les Mondiaux de natation à Melbourne

Ils font bien partie de la fine fleur de la natation française. À l'issue des championnats de France petits bassins organisés à Chartres jusqu'au 6 novembre, la Fédération française a dévoilé la liste des 16 athlètes sélectionnés pour concourr aux prochains Mondiaux de natation 25m de Melbourne, en Australie, du 13 au 19 décembre prochains. Parmi eux, trois nageurs licenciés à Amiens : Mewen Tomac, Emma Terebo et Roman Fuchs.

Une moisson de médailles pour Amiens aux championnats de France

Amiens Métropole Natation peut se targuer de ramener plusieurs médailles et titres de champion de France après la compétition de Chartres. Mewen Tomac signe un triplé en épreuves de dos (50m, 100m et 200 m), Romain Fuchs s'adjuge deux médailles d'argent (200 et 400 m nage libre) et Emma Terebo signe une belle deuxième place sur le 200 m dos en réalisant le temps de qualification exact pour les Mondiaux.

Enfin, à noter ce titre de la licenciée amiénoise Anastasia Urbaniak, 2e du 100 4 nages mais première Française en 1mn00s80.