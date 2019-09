Disparition d'Etienne à Toulouse : "C'est comme s'il s'était évaporé"

Toulouse

La famille d'Etienne Mary est sans nouvelles du jeune Toulousain depuis la nuit de jeudi 29 à vendredi 30 août. L'étudiant de 21 ans a disparu entre la Place du Capitole et la Place Jeanne d'Arc, dans le centre-ville, alors qu'il faisait la fête avec des amis. Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête pour "disparition inquiétante" en début de semaine. Sa mère a lancé un appel à témoins sur le compte Facebook de son fils, ce mardi, et depuis ses proches se mobilisent pour le retrouver.

Mercredi 4 septembre, 15h. La mine fermée, les amis d'Etienne se sont donné rendez-vous Place Jeanne d'Arc pour se répartir scotch et flyers avant d'arpenter les rues de la Ville Rose à la recherche d'éventuels témoins. Un groupe part faire le tour des écluses du Canal du Midi, les autres se dispersent dans le centre de Toulouse.

"On a toujours pas de nouvelles, si vous avez la moindre info appelez la police", répètent ses proches aux passants. Cette étudiante toulousaine reconnait le visage d'Etienne, elle a vu l'appel à témoins relayé sur les réseaux sociaux : "Je l'ai partagé parce que ce sont des choses qui arrivent vraiment très souvent et c'en est flippant... Ces gens sont proches de nous, on a le même âge et on se dit que ça peut nous arriver."

Les Toulousains solidaires

Charlie, elle aussi, fait ses études à Toulouse. Selon elle, tous les jeunes doivent se sentir concernés par ces recherches : "On va faire ce qu'on peut pour en parler autour de nous, et aussi ouvrir les yeux." Les commerçants se mobilisent, ils affichent le petit avis de recherche sur leur caisse ou leur devanture. Une solidarité essentielle pour la gérante de cette boulangerie du centre. "Il faut essayer de faire quelques chose parce que ça devient monnaie courante ces jeunes qui disparaissent comme ça."

Les proches du jeune Toulousain ont eu pour consigne de ne pas s'exprimer. Ils laissent en tout cas transparaître leur désarroi face à ce qui arrive à leur ami. "C'est comme s'il s'était évaporé", confie l'une d'eux.

Reportage France Bleu Occitanie : les amis d'Etienne ont arpenté les rues de Toulouse pour retrouver sa trace. Copier

Si vous avez des informations : appelez la police (17) ou le 04 65 33 47 07.