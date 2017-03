1 000 coureurs se donnent rendez-vous dans les Cévennes ce week-end

Ce samedi, près de 1 000 coureurs prendront le départ de la 14e édition du Ceven'trail, un trail à travers les Cévennes.

Ce samedi, dès 4h, les premiers coureurs s'élanceront pour un trail de 100 km, l' "Ultra-trail du bout du Cirque". Comme chaque année, ce premier week-end de mars voit affluer en Pays Viganais des coureurs de la France entière et même de l'étranger pour participer au Ceven'trail.

Plusieurs parcours sont proposés aux amoureux de la course en pleine nature. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux, 100 km, 62 kms, 21 km et11 km. Du Trails de l'Oignon au trail du Pays Viganais ou encore le "trail ultra du bout du cirque". Les coureurs vont découvrir la beauté du Pays Viganais.

1 000 coureurs, 50 départements, une dizaine de nationalités représentées au Ceven' Trail

"Nous avons des paysages magnifiques à faire découvrir, nous avons un terrain de jeu idéal pour la pratique du trail", - L'organisateur du Ceven'Trail

Ce trail est devenu une tradition, un rendez-vous incontournable pour des centaines de coureurs qui reviennent chaque année. " Ce trail ce n'est pas juste pour courir, il y a des dimensions humaines, c'est aussi une question d'amitié, on se rencontre durant le trail et on garde le contact, c'est une fête", explique l'un des organisateurs, Gildas Lemasson.